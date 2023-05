Athletico-PR x Grêmio ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Athletico-PR e Grêmio se enfrentam hoje, sábado, 27 de maio (27/05), pela oitava rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada na Arena da Baixada, Curitiba (PR), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo TNT Sports, no serviço de streaming Furacão Play e nos canais de Youtube e Twitch Cazé TV e Casimito. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para tentar bater o Grêmio diante do seu torcedor, o Athletico de Paulo Turra contará com os retornos de Erick e Vitor Roque, que estão recuperados de lesões que sentiram contra o Galo no Mineirão. Hugo Moura e Willian Bigode podem voltar para o banco caso a dupla titular esteja em condições para iniciar o duelo.

Outros nomes podem ser poupados por Turra, já que o clube tem compromisso nesta quarta-feira contra o Botafogo pela partida de volta das oitavas da Copa do Brasil.

Do outro lado, o Grêmio vem embalado após a boa vitória por 3 a 1 no Gre-Nal 439 na última rodada do Brasileiro. O ponto negativo do jogo, no entanto, foi a expulsão de Kannemann. O jovem zagueiro Gustavo Martins deve ganhar chance na equipe titular com a suspensão do veterano defensor.

Bitello deve ser mais um desfalque para Renato Gaúcho. O meio-campista reclamou de dores na região entre o adutor e o púbis e deve ser poupado neste final de semana. Carballo também é outro jogador do setor intermediário que deve ser preservado. (Com Gazeta Esportiva)



Athletico-PR x Grêmio ao vivo: onde assistir à transmissão

TNT Sports : Canal de TV a cabo

: Canal de TV a cabo Furacão Play : serviço de pay-per-view



: serviço de pay-per-view Cazé TV : Canal do Youtube



: Canal do Youtube Casimito: Canal da Twitch



Brasileirão Série A 2023 - Athletico-PR x Grêmio

Athletico-PR

Bento; Khellven, José Ivaldo e Fernando; Hugo Moura (Erick) e Alex Santana; Canobbio, Vitor Bueno e Pablo; Willian (Vitor Roque).

Grêmio

Gabriel Grando; Thomas Luciano, Gustavo Martins e Reinaldo (Diogo Barbosa); Lucas Silva e Mila; Galdino, Nathan e Cuiabano (Zinho); Vina.

Quando será Athletico-PR x Grêmio

Hoje, sábado, 27 de maio (27/05), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Athletico-PR x Grêmio

Arena da Baixada, Curitiba (PR)