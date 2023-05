The Strongest x Fluminense ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

The Strongest e Fluminense se enfrentam hoje, quinta, 25 de maio (25/05), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2023. A partida será disputada no Estádio Hernando Siles, em La Paz (BOL), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo ESPN e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Para este jogo, Fernando Diniz pode poupar alguns titulares. Felipe Melo, Marcelo, Keno e Alexsander estão entregues ao departamento médico.

Pelo lado do The Strongest o clima é de otimismo. O time lidera com folga o Campeonato Boliviano e vem de uma goleada de 4 a 1 sobre o Vaca Díez. O técnico Claudio Biaggio assumiu o time há três jogos na vaga de Ismael Rescalvo, que se transferiu para o futebol mexicano. O novo treinador conseguiu impor uma mentalidade vencedora, que se nota no discurso de todos os jogadores.

O treinador boliviano não pretende divulgar com antecedência a escalação que vai mandar em campo para medir forças com o Fluminense, mas conta com o retorno de alguns jogadores que estavam lesionados, como Álvaro Quiroga. O destaque do time é o artilheiro Enrique Triverio. (Com Gazeta Esportiva)



The Strongest x Fluminense ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN : canal de TV a cabo

: canal de TV a cabo STAR+: serviço de streaming

Copa Libertadores 2023 - The Strongest x Fluminense

Escalação provável

The Strongest

Guillermo Viscarra, José María Carrasco, Adrián Jusino, Carlos Robles e Carlos Roca; Álvaro Quiroga, Jaime Arrascaita, Eugenio Isnaldo e Junior Arias; José Flores e Enrique Triverio.

Fluminense

Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Guga; André, Lima e Paulo Henrique Ganso; Gabriel Pirani, Germán Cano e John Arias.

Quando será The Strongest x Fluminense

Hoje, quinta, 25 de maio (25/05), às 19 horas

Onde será The Strongest x Fluminense

Estádio Hernando Siles, em La Paz (BOL)