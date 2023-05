César Vallejo x Botafogo: onde assistir, escalação provável e horário

César Vallejo e Botafogo se enfrentam hoje, quinta, 25 de maio (25/05), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2023. A partida será disputada no Estádio Marsiche, em Trujillo (PER), às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo ESPN e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Para este jogo, Luís Castro deve preservar alguns titulares. Isso sem falar nas ausências de jogadores que ficaram no Brasil em tratamento. Casos dos volantes Danilo Barbosa, Gabriel Pires e Lucas Fernandes. O meia equatoriano Matías Segovia não foi inscrito nesta primeira fase. O volante Kayque volta a ser relacionado após se recuperar de lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, que exigiu cirurgia. Ele deve começar no banco de reservas.

O treinador do César Vallejo prefere não antecipar a escalação que pretende mandar a campo para medir forças contra o Botafogo. O lateral-direito Anderson Villacorta, que cumpriu suspensão diante do Magallanes, no empate por 2 a 2, fica à disposição. (Com Gazeta Esportiva)



César Vallejo x Botafogo ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN : canal de TV a cabo

: canal de TV a cabo STAR+: serviço de streaming

Copa Sul-Americana 2023 - César Vallejo x Botafogo

Escalação provável

César Vallejo

Carlos Grados, Anderson Villacorta, Carlos Ascues, Juan Quiñonez e Sais Santibáñez; Aldair Fuentes, Frank Ysique, Jairo Vélez e Carlos Cabello; Alejandro Ramírez e Mena Palacios.

Botafogo

Lucas Perri, Daniel Boges, Adryelson, Victor Cuesta e Hugo; Tchê Tchê, Marlon Freitas e Eduardo; Gustavo Sauer, Tiquinho Soares e Víctor Sá.

Quando será César Vallejo x Botafogo

Hoje, quinta, 25 de maio (25/05), às 21 horas

Onde será César Vallejo x Botafogo

Estádio Marsiche, em Trujillo (PER)