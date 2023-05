Oriente Petrolero x RB Bragantino: onde assistir, escalação provável e horário

Oriente Petrolero e RB Bragantino se enfrentam hoje, quinta, 25 de maio (25/05), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2023. A partida será disputada no Estádio Ramón Tahuichi Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra (BOL), às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Paramount+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O Bragantino é líder de seu grupo com sete pontos conquistados. No torneio, a equipe tem duas vitórias e um empate, portanto, defende uma invencibilidade. Em seu último compromisso, pela competição sul-americana, o Massa Bruta empatou sem gols com o Estudiantes.

Do outro lado, o Oriente Petrolero terá a missão de buscar a primeira vitória na Sul-Americana. Atualmente, os bolivianos estão na lanterna da chave sem nenhum ponto somado. Nas primeira três rodadas, o clube foi derrotado por Estudiantes, Tacuary-PAR e Bragantino. O Petrolero chega de um empate por 2 a 2 no Campeonato Boliviano diante de Aurora (Com Gazeta Esportiva)



Oriente Petrolero x RB Bragantino ao vivo: onde assistir à transmissão

Paramount+: serviço de streaming

Copa Sul-Americana 2023 - Oriente Petrolero x RB Bragantino

Escalação provável

Oriente Petrolero

Diego Valdivia; Andre Sosa, Pablo Motory, Ayrton Paz e Ricardo Menacho; Adrián Peña, Ricardo Sandoval, Alejandro Ampuero e Antony Saavedra; José Velasco e Andres Zeballos. Técnico: Erwin Sánchez.

RB Bragantino

Cleiton; Andrés Hurtado, Léo Realpe, Eduardo Santos e Guilherme; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista, Bruninho e Eduardo Sasha; Helinho e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha.

Quando será Oriente Petrolero x RB Bragantino

Hoje, quinta, 25 de maio (25/05), às 21 horas

Onde será Oriente Petrolero x RB Bragantino

Estádio Ramón Tahuichi Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra (BOL)