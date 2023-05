Metropolitanos x Internacional ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Metropolitanos e Internacional se enfrentam hoje, quinta, 25 de maio (25/05), pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2023. A partida será disputada no Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, em Caracas (VEN), às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Paramount+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Com o novo revés, o Inter chegou a uma sequência de cinco derrotas consecutivas na temporada. Esta é a pior série negativa vivida pela equipe desde 2016, há sete anos atrás. Os dados foram levantados pela plataforma Sofascore.

No período, o time colorado foi superado por São Paulo, Athletico-PR, Atlético-MG e Grêmio, pelo Brasileirão, e América-MG, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Assim, o time ficou em situação delicada por classificação no torneio de mata-mata e se vê na parte de baixo da tabela do Brasileiro.

A equipe, no momento, ocupa o 14º lugar da competição, com sete pontos ganhos (a dois da zona de rebaixamento). Para além disso, o Internacional possui o sétimo pior ataque (11 gols marcados) e a pior defesa (cinco sofridos) do Brasileirão, empatado com o Cuiabá. (Com Gazeta Esportiva)



Metropolitanos x Internacional ao vivo: onde assistir à transmissão

Paramount+: serviço de streaming

Copa Libertadores 2023 - Metropolitanos x Internacional

Escalação provável

Metropolitanos

Schiavone; Bolívar, Ferro, Moreno e Meneses; Laratonda e Marchán; Gómez, Cermeño e Lucena; Ortiz. Técnico: José María Morr.

Internacional

Keiller (John); Rômulo (Igor Gomes), Moledo, Nico Hernández (Igor Gomes) e Thauan Lara; Johnny e Campanharo; Pedro Henrique (Carlos de Pena), Alan Patrick e Wanderson; Alemão (Luiz Adriano). Técnico: Mano Menezes.

Quando será Metropolitanos x Internacional

Hoje, quinta, 25 de maio (25/05), às 21 horas

Onde será Metropolitanos x Internacional

Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, em Caracas (VEN)