Puerto Cabello x São Paulo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Puerto Cabello e São Paulo se enfrentam hoje, terça, 23 de maio (03/05), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2023. A partida será disputada no estádio Misael Delgado, em Valência, na Venezuela, às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV SBT, no canal de TV a cabo ESPN e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Para essa partida a tendência é que Dorival Júnior promova algumas mudanças em relação ao time que goleou o Vasco da Gama no último sábado, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. O experiente Rafinha, de 37 anos, por exemplo, vem de três jogos consecutivos como titular e tende a dar lugar a Raí Ramos.

Por causa da complicada logística para chegar ao município a cerca de 175 km da capital Caracas, o São Paulo enfrentará a Academia Puerto Cabello sem realizar um treino sequer antes da partida.

O grande desfalque para o confronto com os venezuelanos é Rodrigo Nestor. O jogador não viajou com o restante da delegação do São Paulo devido a uma fadiga muscular no reto femoral direito. O meia é um dos jogadores mais utilizados por Dorival Júnior e, inclusive, marcou um golaço no último sábado, contra o Vasco da Gama. Arboleda, que já havia ficado de fora da partida contra o Cruzmaltino, também permaneceu na capital paulista.

Embora a tendência é que enfrente a Academia Puerto Cabello com um time alternativo, o São Paulo entrará em campo buscando encaminhar a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, já que os outros dois jogos restantes da fase de grupos serão disputados no Morumbi, contra Tolima e Tigre. (Com Gazeta Esportiva)



Puerto Cabello x São Paulo ao vivo: onde assistir à transmissão

SBT: Canal de TV aberta

Canal de TV aberta ESPN: Canal de TV a cabo

Canal de TV a cabo STAR+: Serviço de Streaming

Copa Sul-Americana 2023 - Puerto Cabello x São Paulo

Escalação provável

Puerto Cabello

Romero; de la Hoz, Rivero, Peraza e Osio; Zuma, Cedeño e Ladera; Reyes, Pérez e Hernández.

São Paulo

Rafael; Raí Ramos, Diego Costa, Alan Franco e Patryck; Pablo Maia, Alisson e Michel Araújo; Wellington Rato, Marcos Paulo e Juan.

Quando será Puerto Cabello x São Paulo

Hoje, terça, 23 de maio (03/05), às 21h30min

Onde será Puerto Cabello x São Paulo

Estádio Misael Delgado, em Valência, na Venezuela