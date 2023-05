Atlético-MG x Athletico-PR ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Atlético-MG e Athletico-PR se enfrentam hoje, terça, 23 de maio (03/05), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2023. A partida será disputada no estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Paramount+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Para o confronto decisivo, o técnico Eduardo Coudet terá um reforço em relação ao time que venceu o Coritiba por 2 a 1 no último sábado, pelo Brasileirão. O atacante Paulinho, que foi preservado da última partida por conta de uma fadiga muscular, deve voltar a ser titular nesta terça.

Já o Athletico-PR está invicto na Libertadores até aqui e é o líder do Grupo G, com duas vitórias, um empate e sete pontos somados. Porém, no último compromisso da equipe, o Furacão foi derrotado pelo RB Bragantino por 2 a 0 no sábado, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro.

Além do revés, o duelo em Bragança Paulista teve uma baixa significativa para os comandados de Paulo Turra. O volante Fernandinho sofreu um trauma na perna direita e ficará de fora do embate contra os mineiros. (Com Gazeta Esportiva)



Atlético-MG x Athletico-PR ao vivo: onde assistir à transmissão

Paramount+: Serviço de Streaming

Copa Libertadores 2023 - Atlético-MG x Athletico-PR

Escalação provável

Atlético-MG

Éverson; Mariano, Nathan Silva, Jemerson e Rubens; Zaracho, Battaglia e Hyoran; Pavón, Hulk e Paulinho.

Athletico-PR

Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Fernando; Erick, Christian e Alex Santana; Cannobio, Vitor Roque e Pablo.

Quando será Atlético-MG x Athletico-PR

Hoje, terça, 23 de maio (03/05), às 19 horas

Onde será Atlético-MG x Athletico-PR

Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)