América-MG x Defensa y Justicia ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

América-MG e Defensa y Justicia se enfrentam hoje, terça, 23 de maio (03/05), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2023. A partida será disputada no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), às 21 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Paramount+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



No Grupo F, o Coelho é o terceiro colocado com quatro pontos somados, tendo uma vitória, outra derrota e um empate. O Defensa y Justicia está na vice-liderança, com seis. No primeiro jogo entre as equipes, o Defensa levou a melhor por 2 a 1.

Assim, se vencer, pode até mesmo ocupar a ponta do grupo, caso o Peñarol tropece diante do Millonarios, em duelo que acontece às 23h de terça-feira, na Colômbia.

Na última rodada da Sula, a equipe mineira empatou por 1 a 1 com o Millonarios, fora de casa, enquanto o Defensa y Justicia goleou o Peñarol por 4 a 1.

O clube brasileiro chega um pouco mais aliviado para o duelo, já que finalmente conseguiu vencer a primeira pelo Brasileiro. No sábado, o América-MG venceu o Fortaleza, por 2 a 1, com os mesmos 11 inicias utilizados na vitória por 2 a 0 sobre o Internacional, pela Copa do Brasil. Por outro lado, o Defensa y Justicia chega de uma derrota por 2 a 1, para o Rosario, pelo Campeonato Argentino. (Com Gazeta Esportiva)



América-MG x Defensa y Justicia ao vivo: onde assistir à transmissão

Paramount+: Serviço de Streaming

Copa Sul-Americana 2023 - América-MG x Defensa y Justicia

Escalação provável

América-MG

Mateus Pasinato; Marcinho, Iago Maidana, Wanderson, Danilo Avelar; Lucas Kal, Breno e Martínez; Mateus Gonçalves, Everaldo e Renato Marques.

Defensa y Justicia

Unsain; Sant'Anna, Malatini, Mingo, Soto; Escalante, López, Bogarin; Alanís, Togni e Fernández.

Quando será América-MG x Defensa y Justicia

Hoje, terça, 23 de maio (03/05), às 21 horas

Onde será América-MG x Defensa y Justicia

Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)