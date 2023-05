Goiás x Universitario ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Goiás e Universitario se enfrentam hoje, terça, 23 de maio (03/05), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2023. A partida será disputada no estádio da Serrinha, em Goiânia, Goiás, às 19 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo ESPN e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O Universitário, por sua vez, está na segunda posição da liga nacional. A equipe está com 31 pontos, cinco a menos que o líder do torneio, o Alianza Lima.

No Grupo G da Sul-Americana, o Goiás está na segunda colocação, com cinco pontos, dois de desvantagem para o time peruano, o primeiro colocado. Na terceira posição, está o Independiente Santa Fé, com quatro unidades. Lanterna da chave, o Gimnasia y Esgrima ainda não pontuou na competição. Vale ressaltar que apenas o líder avança para as oitavas de final, ao passo que o segundo disputa um playoff contra algum terceiro colocado da Libertadores. (Com Gazeta Esportiva)



Goiás x Universitario ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN: Canal de TV a cabo

Canal de TV a cabo STAR+: Serviço de Streaming

Copa Sul-Americana 2023 - Goiás x Universitario

Escalação provável

Goiás

Marcelo Rangel; Maguinho, Bruno Santos, Lucas Halter e Bruno Melo; Hugo, Zé Ricardo, Willian Oliveira e Julián Palacios; Matheus Peixoto e Alesson.

Universitario

José Carvallo; Matías Di Benedetto, José Bolívar, Marco Saravia e Piero Guzmán; Horacio Calcaterra, Alfonso Barco, Martín Guedes e Andy Polo; Emanuel Herrera e Alex Valera.

Quando será Goiás x Universitario

Hoje, terça, 23 de maio (03/05), às 19 horas

Onde será Goiás x Universitario

Estádio da Serrinha, em Goiânia, Goiás