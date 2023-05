O Botafogo teve o nome citado em conversas de apostadores, que aliciaram vários jogadores e foram presos neste ano. O clube adotou cautela até que todos os fatos sejam investigados. O lateral-esquerdo Marçal revelou que foi assediado após receber um cartão amarelo.

"No meu caso, foi ano passado contra o Flamengo. Eu tomei cartão por reclamação, depois recebi uma mensagem no Instagram dizendo: 'Tomando cartão por reclamação? Mais vale ganhar dinheiro por isso'. Eu dei uma resposta que não pode passar na televisão", disse.

Marçal pregou punição aos envolvidos no esquema de apostas. Até o momento, nenhum jogador do elenco do Botafogo foi citado nas investigações.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Que as pessoas possam responder à altura e também mostrar à polícia. Se um apostador faz o convite, e você diz 'não', com certeza ele procura outro. E talvez outro diga 'sim', seja por uma situação ruim no clube ou problema financeiro. Esses jogadores que foram pegos, que sirvam de lição para outros e que a gente possa ter um campeonato limpo", finalizou.

O Botafogo volta a campo neste domingo, 14, quando visita o Goiás, às 18h30min (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.