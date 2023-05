Presidente do Santos lamenta caso Bauermann: "É um jogador querido"

Andres Rueda diz que "todo mundo está com muita tristeza", minimiza possível aliciamento do zagueiro e revela orientação aos funcionários

Andres Rueda falou pela primeira vez sobre as polêmicas envolvendo Eduardo Bauermann, que virou réu na Operação Penalidade Máxima II, do MP-GO, que investiga um esquema de manipulação de jogos. O presidente do Santos lamentou o ocorrido e disse que todos estão muito tristes no clube.

"Ninguém está contente, nem atletas nem diretoria. O Bauermann é um jogador querido. Aconteceu isso. Todo mundo está com muita tristeza, mas faz parte do futebol", disse ao Esporte por Esporte.

O mandatário ainda minimizou a chance de Bauermann aliciar mais dois jogadores do Alvinegro Praiano no esquema de apostas. Pressionado pelo apostador, o zagueiro diz que "acha que conseguiria mais dois" companheiros.

"Até onde eu vi na denúncia do Ministério Público, ele disse que acredita que poderia (aliciar mais dois jogadores). Acredita que poderia e nada é a mesma coisa", comentou.

Por fim, Rueda ressaltou que enviou um comunicado sobre o tema para todos funcionários do Santos em abril.

"O clube enviou um ofício para todos os funcionários para tomar cuidado com isso, que não pode nem ter conta em casa de apostas. A Fifa regulamenta isso. Ela pode colocar uma multa de até R$ 500 mil. Isso foi feito mês passado, para todos jogadores e funcionários", finalizou.

Relembre o caso

Na última segunda-feira, 8, a revista Veja divulgou imagens de uma suposta conversa de Bauermann com um "manipulador de resultados" por mensagens. De acordo com o veículo, o jogador teria recebido 50 mil reais para forçar e receber um cartão amarelo em uma partida do Santos.

O jogo em questão ocorreu no dia 5 de novembro de 2022, pelo Brasileirão, quando o Peixe recebeu o Avaí na Arena Barueri. Entretanto, Bauermann não levou o cartão amarelo e recebeu uma "cobrança" dos manipuladores de apostas.

O jogador, então, prometeu que seria expulso na partida seguinte, entre Santos e Botafogo, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro do ano passado. Bauermann recebeu o cartão vermelho, mas apenas após o fim do jogo e enfureceu o participante do "esquema de apostas".

“Olha a p... da m... que você fez, mano. Por que não tomou essa p... no primeiro tempo. Por que não deu uma p... de uma cotovelada. Por que você não me escuta, mano. Você me f... de novo, mano. Mas, dessa vez, você vai resolver. Você vai me pagar tudo”, escreveu o suposto "manipulador".

A partir daí, o zagueiro começou a ser pressionado pela quadrilha para devolver a quantia. Ele cogitou até mesmo repassar uma porcentagem de seus direitos econômicos em uma futura negociação para deixar o Santos.

Bauermann também foi questionado pelo apostador se conseguiria convencer outros jogadores do Peixe a se juntarem no esquema. Na resposta, ele diz que "acha que conseguiria mais dois".

"Cara, posso ver quem está à disposição aqui, ACHO que consigo mais dois. Posso conversar com eles amanhã para ver, talvez consiga dois sim", disse o zagueiro.

Outros trechos da conversa também revelaram cobranças dos manipuladores ao jogador, que, por sua vez, pediu desculpas e disse estar em busca de R$ 800 mil para ressarcir o interlocutor.

Em abril, quando o caso veio à tona, Bauermann se disse inocente e o Santos manifestou confiança no atleta. Depois dos novos desdobramentos, no entanto, o clube decidiu afastá-lo temporariamente das atividades.

Na terça-feira, 9, a Justiça aceitou a denúncia do MP-GO contra o esquema de manipulação de jogos. Ao todo, são 16 investigados.