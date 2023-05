Millonarios x América-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Millonarios e América-MG se enfrentam hoje, quarta, 03 de maio (03/04), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2023. A partida será disputada no Estádio Nemesio Camacho, o "El Campín", em Bogotá, na Colômbia, às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Paramount+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Em seu último compromisso no torneio continental, o Coelho perdeu para o Defensa y Justicia por 2 a 1, na Argentina. Assim, a equipe ocupa a segunda posição do Grupo F, empatado com os argentinos, em vantagem no critério de desempates. No Brasileirão, a equipe ocupa a última colocação, sem nenhuma vitória.

O Millonarios, por sua vez, venceu os seus dois compromissos na Sul-Americana, sendo o único da chave com 100% de aproveitamento. Com seis pontos, é o líder isolado do grupo. Na Liga Nacional, o clube está na segunda posição, com 32 pontos, três de desvantagem para o primeiro colocado, Rionegro Águias. (Com Gazeta Esportiva)



Millonarios x América-MG ao vivo: onde assistir à transmissão

Paramount+: Serviço de Streaming

Copa Sul-Americana 2023 - Millonarios x América-MG

Escalação provável

Millonarios

Montero; Vargas, Rosales, Moreno e Asprilla; Torres, Vega e Arevalo; Quiñones, Guerra e Uribe.

América-MG

Matheus Cavichioli; Arthur, Iago Madaina, Éder e Marlon; Alê, Juninho e Benitez; Matheusinho, Everaldo e Aloísio.

Quando será Millonarios x América-MG

Hoje, quarta, 03 de maio (03/04), às 21 horas

Onde será Millonarios x América-MG

Estádio Nemesio Camacho, o "El Campín", em Bogotá, na Colômbia

