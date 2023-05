Barcelona Guayaquil x Palmeiras ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Barcelona de Guayaquil e Palmeiras se enfrentam hoje, quarta, 3 de maio (03/05), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2023. A partida será disputada no estádio Monumental Banco Pichincha, em Guayaquil, no Equador, às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo e no serviço de streaming Paramount+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Verdão deve ir com força total para o jogo contra o Barcelona-EQU — com exceção do lateral direito Marcos Rocha, que teve lesão na coxa constatada na semana passada.

O substituto Mayke, que precisou ser substituído por conta de dores aos 24 minutos do segundo tempo na vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, viajou com o elenco ao Equador e deve estar à disposição de Abel Ferreira. No clássico, Garcia ocupou a vaga do camisa 12.

No Barcelona-EQU, o treinador argentino Fabián Bustos, que comandou o Santos nos quatro primeiros meses de 2022, espera que sua equipe seja ofensiva diante de um adversário difícil. "Temos marcado muitos gols, mas temos que criar mais oportunidades de gol para nossos atacantes. Estamos trabalhando nisso. Trabalhamos sempre para ser melhores. Estamos em um bom caminho e seguimos crescendo", afirmou o comandante em entrevista coletiva. (Com Gazeta Esportiva)



Barcelona de Guayaquil x Palmeiras ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: TV aberta

TV aberta Paramount+: Serviço de Streaming

Copa Libertadores 2023 - Barcelona de Guayaquil x Palmeiras

Escalação provável

Barcelona de Guayaquil

Javier Burrai; Pedro Velasco, Carlos Rodríguez, Lucas Sosa e Mario Pineida; Christian Ortiz, Fernando Gaibor, Leonai Souza Almeida e Janner Corozo; Damián Díaz y Francisco Fydriszewski.

Palmeiras

Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Vanderlan); Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony.

Quando será Barcelona de Guayaquil x Palmeiras

Hoje, quarta, 3 de maio (03/05), às 21h30min

Onde será Barcelona de Guayaquil x Palmeiras

Estádio Monumental Banco Pichincha, em Guayaquil, no Equador

