Internacional x Nacional-URU ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Internacional e Nacional-URU se enfrentam hoje, quarta, 3 de maio (03/05), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2023. A partida será disputada no estádio Beira Rio, em Porto Alegre (RS), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Paramount+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Para o confronto no Beira-Rio, o técnico Mano Menezes tem dúvidas em duas posições. Na lateral direita, Igor Gomes e Fabricio Bustos brigam pela titularidade. Já no setor ofensivo, Luiz Adriano deve dar lugar para Alemão, autor do gol da vitória na última rodada.

Para defender a liderança, os comandados de Álvaro Gutiérrez deverão ser os mesmos que vem atuando pela Libertadores e pelo Campeonato Uruguaio. A partida de volta, no estádio Gran Parque Central, está marcada para o dia 7 de junho. (Com Gazeta Esportiva)



Internacional x Nacional-URU ao vivo: onde assistir à transmissão

Paramount+: Serviço de Streaming

Copa Libertadores 2023 - Internacional x Nacional-URU

Escalação provável

Internacional

Keiller; Igor Gomes (Bustos), Vitão, Mercado e Renê; Campanharo e Johnny; Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Alemão (Luiz Adriano).

Nacional-URU

Rochet; Lozano, Noguera, Polenta e Cándido; Montiel, Rodríguez e Zaballa; Martínez (Pereiro), Ramírez e Fagúndez.

Quando será Internacional x Nacional-URU

Hoje, quarta, 3 de maio (03/05), às 19 horas

Onde será Internacional x Nacional-URU

Estádio Beira Rio, em Porto Alegre (RS)

