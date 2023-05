Atlético-MG x Alianza Lima ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Atlético-MG e Alianza Lima se enfrentam hoje, quarta, 3 de maio (03/05), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2023. A partida será disputada no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo, no canal de TV a cabo ESPN e no serviço de streaming Paramount+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



A situação do Atlético-MG na Libertadores é muito delicada. Após duas derrotas nas duas primeiras rodadas da fase de grupos, o Galo é o lanterna do Grupo D e encara o líder Alianza Lima, do Peru, que somou quatro pontos, com uma vitória e um empate.

Além dos resultados ruins, o Atlético-MG terá vários desfalques para a partida desta quarta-feira. O lateral Saravia e o zagueiro Mauricio Lemos devem ficar de fora do jogo por lesão, enquanto Paulinho, Mariano e o técnico 'Chacho' Coudet estão suspensos. Pedrinho, Allan, Alan Kardec, Igor Rabello e Guilherme Arana seguem de fora.

Por outro lado, o atacante Cristian Pavón estará à disposição após cumprir suspensão. O argentino havia sofrido uma punição de seis jogos na Libertadores por uma confusão generalizada no jogo entre Atlético-MG e Boca Juniors, quando o jogador vestia a camisa xeneize. (Com Gazeta Esportiva)



Atlético-MG x Alianza Lima ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo : TV aberta (apenas MG)

TV aberta (apenas MG) ESPN : canal de TV a cabo

: canal de TV a cabo Paramount+: Serviço de Streaming

Copa Libertadores 2023 - Atlético-MG x Alianza Lima

Escalação provável

Atlético-MG

Everson; Edenílson, Nathan Silva, Jemerson e Rubens; Rodrigo Battaglia, Matías Zaracho, Hyoran e Cristian Pavón; Eduardo Vargas e Hulk.

Técnico: Ariel Broggi (auxiliar).

Alianza Lima

Ángelo Campos; Gino Peruzzi, Carlos Zambrano, Pablo Míguez, Ricardo Puyén; Josepmir Ballón, Castillo Peña; Aldair Rodríguez, Bryan Reyna e Andrés Andrade; Pablo Sabbag. Técnico: Guillermo Salas.

Quando será Atlético-MG x Alianza Lima

Hoje, quarta, 3 de maio (03/05), às 21h30min

Onde será Atlético-MG x Alianza Lima

Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)

