Paysandu x Fluminense ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo da Copa do Brasil 2023 entre Paysandu e Fluminense será disputado hoje, 25, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Paysandu e Fluminense se enfrentam hoje, terça, 25 de abril (25/04), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2023. A partida será disputada no Estádio Mangueirão, em Belém (PA), às 20 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Prime Video. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



No jogo de ida, no Maracanã, o Fluminense fez 3 a 0. Assim, os cariocas podem perder por dois gols de diferença para avançar. Já o Papão precisa devolver um triunfo por três gols de vantagem para forçar a disputa de pênaltis.

Fernando não antecipou o time que vai a campo. Mas pode preservar alguns nomes de olho na rodada de fim de semana no Brasileirão, contra o Fortaleza, e de terça-feira da próxima semana pela Copa Libertadores, diante do River Plate. (Com Gazeta Esportiva)

Paysandu x Fluminense ao vivo: onde assistir à transmissão

Prime Video: serviço de Streaming

Copa do Brasil 2023 - Paysandu x Fluminense

Paysandu

Thiago Coelho, Genílson, Wanderson e Filemnon; Edílson, João Vieira, Geovane, Ricardinho e Eltinho; Vinícius Leite e Mário Sérgio. Técnico: Márcio Fernandes

Fluminense

Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Alexsander; André, Lima e Paulo Henrique Ganso (John Kennedy); Jhon Árias, Keno e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz

Quando será Paysandu x Fluminense

Hoje, terça, 25 de abril (25/04), às 20 horas

Onde será Paysandu x Fluminense

Estádio Mangueirão, em Belém (PA)

