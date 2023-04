Cruzeiro x Náutico ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Repórter do caderno de Esportes

Jogo da Copa do Brasil 2023 entre Cruzeiro e Náutico será disputado hoje, 25, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Cruzeiro e Náutico se enfrentam hoje, terça, 25 de abril (25/04), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2023. A partida será disputada no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Depois de sair derrotado por 1 a 0 na ida, o Cruzeiro contará com o apoio de sua torcida para tentar reverter a situação. No último sábado, a Raposa conseguiu o primeiro triunfo em 2023 jogando em seus domínios contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro.

Para avançar às oitavas de final, o Cruzeiro precisa vencer por dois ou mais gols de diferença, enquanto o empate beneficia o Náutico. Uma vitória por somente um gol de vantagem leva o duelo para os pênaltis. (Com Gazeta Esportiva)

Cruzeiro x Náutico ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV : canal de TV a cabo

: canal de TV a cabo Premiere: serviço de pay-per-view

Copa do Brasil 2023 - Cruzeiro x Náutico

Cruzeiro

Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castan e Marlon; Ramiro, Richard Coelho e Matheus Vital; Nikão (Wesley), Bruno Rodrigues e Gilberto. Técnico: Pepa.

Náutico

Vágner; Victor Ferraz, Paulo Miranda, Denilson e Diego Matos; Jean Mangabeira, Juan Gauto (Souza) e Matheus Carvalho; Kayon, Paul Villero e Jael. Técnico: Dado Cavalcanti.

Quando será Cruzeiro x Náutico

Hoje, terça, 25 de abril (25/04), às 19 horas

Onde será Cruzeiro x Náutico

Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)

