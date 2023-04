Athletico-PR x CRB ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Athletico-PR e CRB se enfrentam hoje, terça, 25 de abril (25/04), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2023. A partida será disputada na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Amazon Prime Video. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O Furacão não terá vida fácil para avançar na Copa do Brasil. A equipe de Paulo Turra saiu derrotada por 1 a 0 na partida de ida em Maceió, com gol de Anderson Leite já no segundo tempo. Com isso, o Athletico precisa vencer por dois gols para ir direto às oitavas de final ou por um gol para forçar a decisão por pênaltis. Além da vaga na próxima fase, o classificado receberá também uma premiação de R$ 3,3 milhões.

Para a volta, Turra não contará com Léo Cittadini, que teve uma lesão na coxa confirmada e desfalcará o time por um mês. Por outro lado, o Athletico não tem maiores problemas no departamento médico e poupou seis titulares na partida contra o Fluminense e contará com os atletas descansados. São eles Vitor Roque, Rômulo, Christian, David Terans, Khellven e Zé Ivaldo.

Em contrapartida, o CRB deve fazer mudanças em sua equipe titular para reforçar o sistema defensivo e substituir nomes que não atuaram bem na estreia da Série B contra o Atlético-GO ou que se lesionaram. (Com Gazeta Esportiva)

Athletico-PR x CRB ao vivo: onde assistir à transmissão

Prime Video: serviço de streaming

Copa do Brasil 2023 - Athletico-PR x CRB

Athletico-PR

Bento; Khellven, Thiago Heleno, Zé Ivaldo e Pedrinho; Erick, Fernandinho e David Terans; Vitor Bueno (Rômulo), Pablo e Vitor Roque. Técnico: Paulo Turra.

CRB

Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Fábio Alemão, Anderson Conceição, Guilherme Romão; Auremir, Juninho Valoura, Rafael Longuine; Mike, Renato (Copete) e Anselmo Ramon. Técnico: Umberto Louzer.

Quando será Athletico-PR x CRB

Hoje, terça, 25 de abril (25/04), às 21h30min

Onde será Athletico-PR x CRB

Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

