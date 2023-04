Ituano x São Paulo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Ituano e São Paulo se enfrentam hoje, terça, 25 de abril (25/04), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2023. A partida será disputada no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Para essa partida, o técnico Dorival Júnior, que estrou com vitória à frente do São Paulo, no último sábado, não poderá contar com Raí Ramos, seu titular contra o América-MG. O lateral-direito já disputou a atual edição da Copa do Brasil pelo Ituano, e o regulamento prevê que um atleta não pode atuar na competição por dois clubes diferentes.

Ao todo são nove desfalques pelo lado do São Paulo: Galoppo (cirurgia no joelho esquerdo), Ferraresi (cirurgia no joelho direito), Welington (cirurgia no tornozelo esquerdo), Igor Vinícius (cirurgia no púbis), Moreira (cirurgia no joelho esquerdo), Erison (estiramento em fibrose na coxa esquerda), David (trauma no joelho direito) e Talles Costa (sutura no menisco do joelho direito), além, é claro, de Raí Ramos. (Com Gazeta Esportiva)

Ituano x São Paulo ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV : canal de TV a cabo

: canal de TV a cabo Premiere: serviço de pay-per-view

Copa do Brasil 2023 - Ituano x São Paulo

Ituano

Jefferson Paulino; Pacheco, Rafael Pereira, Claudinho, Marcel e Jonathan Silva; Lucas Siqueira, Person e José Aldo; Paulo Victor e Quirino. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

São Paulo

Rafael; Rafinha (Nathan), Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Luan, Pablo Maia, Nestor e Michel Araújo; Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Quando será Ituano x São Paulo

Hoje, terça, 25 de abril (25/04), às 21h30min

Onde será Ituano x São Paulo

Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP)

