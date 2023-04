Palmeiras x Água Santa ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Palmeiras e Água Santa se enfrentam hoje, domingo, 09 de abril (09/04), pelo jogo de volta da final do Campeonato Paulista 2023. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal aberto Record TV, no canal de TV a cabo TNT, no serviço de pay-per-view Premiere, no serviço de streaming HBO Max, no Estádio TNT Sports e Paulistão Play. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para isso, o técnico Abel Ferreira terá que lidar com alguns desfalques. O principal deles é o lateral-esquerdo Piquerez, que sofreu uma entorse no joelho na partida de ida da decisão. Na sua vaga, deve entrar o jovem Vanderlan, reserva imediato da posição. Além do uruguaio, o departamento médico do Palmeiras tem Atuesta (lesão no joelho direito), Bruno Tabata (lesão na coxa esquerda) e Mayke (lesão no tornozelo direito).

Do outro lado do confronto, o Água Santa defende o resultado conquistado no jogo de ida para fazer história. O clube deixou a várzea para se profissionalizar em 2011 e, rapidamente, alcançou a elite do futebol paulista. Neste ano, o Netuno já faz campanha histórica ao disputar a sua primeira final do estadual. Agora, o sonho é ficar com a taça. (Com Gazeta Esportiva)



Palmeiras x Água Santa ao vivo: onde assistir à transmissão

Record TV: Canal de TV aberta



TNT: Canal de TV a cabo



Premiere:Serviço pay-per-view



HBO Max: Serviço de Streaming



Estádio TNT: Serviço de streaming



Paulistão Play:Serviço de streaming



Campeonato Paulista 2023 - Palmeiras x Água Santa

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick.

Técnico: Abel Ferreira

Água Santa

Ygor Vinhas; Reginaldo, Didi, Marcondes e Gabriel Inocêncio; Thiaguinho, Igor Henrique e Luan Dias; Lucas Tocantins, Junior Todinho e Bruno Mezenga.

Técnico: Thiago Carpini

Quando será Palmeiras x Água Santa

Hoje, domingo, 09 de abril (09/04), às 16 horas

Onde será Palmeiras x Água Santa

Allianz Parque, em São Paulo (SP)

