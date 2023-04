Athletico-PR x Cascavel ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Campeonato Paranaense 2023 entre Athletico-PR e Cascavel será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Athletico-PR e Cascavel se enfrentam hoje, domingo, 09 de abril (09/04), pelo jogo de ida da final do Campeonato Paranaense 2023. A partida será disputada na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), às 17 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo nos serviços de streaming Furacão Live e NSports. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O Furacão poderá sagrar-se campeão da competição com um simples empate, já que venceu a partida de ida por 2 a 1, de virada, nos acréscimos, com gols de Erick e Vitor Roque. Como o gol fora de casa não vale como critério de desempate, qualquer igualdade na soma dos placares levará a disputa para os pênaltis.

Alex Santana sofreu uma entrada dura, sentiu dores no tornozelo e virou dúvida para a decisão estadual. Além dele, a equipe comandada por Paulo Turra terá o desfalque certo do meio-campista Erick, expulso no primeiro jogo da final. O atacante Marcelo Cirino, lesionado, segue entregue ao departamento médico e também está fora.

Enquanto o Athletico precisou viajar até Lima, o Cascavel teve semana livre para descansar e treinar para o encontro decisivo deste fim de semana. A Serpente terá somente uma baixa: César Moraes, devido a expulsão no último sábado. (Com Gazeta Esportiva)



Athletico-PR e Cascavel ao vivo: onde assistir à transmissão

Furacão Live : Serviço de streaming

: Serviço de streaming NSports: Serviço de streaming

Campeonato Paranaense 2023 - Athletico-PR e Cascavel

Athletico-PR



Bento; Khellven, Zé Ivaldo Thiago Heleno e Pedrinho; Fernandinho, Christian (Hugo Moura), Vitor Bueno e David Terans; Canobbio e Pablo (Vitor Roque). Técnico: Paulo Turra.

Cascavel

André Luiz; Libano, Ferreira, Willian Gomes e César Morais; Jacy, Gama e Robinho; Wagner Gomes, Lucas Coelho e Gaspar.Técnico: Luís Carlos Cruz.

Quando será Athletico-PR e Cascavel

Hoje, domingo, 09 de abril (09/04), às 17 horas

Onde será Athletico-PR e Cascavel

Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

