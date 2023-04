Botafogo x Audax ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Botafogo e Audax se enfrentam hoje, domingo, 09 de abril (09/04), pelo jogo de volta da final do Campeonato Carioca 2023 - Taça Rio. A partida será disputada no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no Cazé TV, no Youtube, e no Casimito, na Twitch. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Com o resultado da primeira partida o Botafogo joga por um empate para garantir o título e por tabela a vaga na Copa do Brasil de 2024. Ao Audax resta devolver o triunfo por um gol de diferença para forçar a disputa de pênaltis.

O treinador só vai confirmar a escalação minutos antes do confronto. Mas ele deve mudar o time em relação ao jogo de ida para melhorar o desempenho ofensivo.

Pelo lado do Audax, o técnico Caio Couto sabe do grau de dificuldade do jogo e de sua tarefa. "Sabemos que a pressão é toda do Botafogo e vamos trabalhar com isso, tentando nos impor", afirmou.

(Com Gazeta Esportiva)



Botafogo x Audax ao vivo: onde assistir à transmissão

Cazé TV : Youtube



: Youtube Casimito: Twitch

Campeonato Carioca 2023 - Botafogo x Audax

Botafogo

Lucas Perri, Di Plácido, Adryelson, Víctor Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Lucas Fernandes, Eduardo e Gustavo Sauer; Luís Henrique e Tiquinho Soares. Técnico: Luís Castro

Audax

Leandro, Lucas Mota, Vinícius Garcia, Igor Amaral e Thomás Kayck; Kaio, Romarinho , Diego Miticov e Clisman; Pablo Thomaz e Emerson Urso. Técnico: Caio Couto

Quando será Botafogo x Audax

Hoje, domingo, 09 de abril (09/04), às 20h30min

Onde será Botafogo x Audax

Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

