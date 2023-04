Tigre x São Paulo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Tigre e São Paulo se enfrentam hoje, quinta, 06 de abril (06/04), pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida será disputada na estádio José Dellagiovanna, em Buenos Aires (ARG) às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo ESPN e no serviço de streaming Star+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Por outro lado, o técnico Rogério Ceni contará com os desfalques de Calleri e Diego Costa, que foram expulsos na final da Sul-Americana no ano passado, contra o Independiente del Valle, e precisarão cumprir suspensão. Outros lesionados, como Galoppo, Welington, Ferraresi, Moreira e Igor Vinicius, também ficam de fora.

A equipe adversária , que é comandada por Diego Martínez, conta com o atacante Mateo Retegui. O argentino naturalizado italiano já defendeu a seleção da Azzurra e conta com sete gols em nove partidas neste ano. Na Itália, ele é companheiro do zagueiro Rafael Tolói, ex-São Paulo. (Com Gazeta Esportiva)



Tigre x São Paulo ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN : Canal de TV a cabo

: Canal de TV a cabo Star+: Serviço de Streaming



Copa Sul-Americana 2023 - Tigre x São Paulo

Escalação provável

Tigre

Gonzalo Marinelli; Lucas Blondel, Emanuel Aguilera, Brian Luciatti e Lautaro Montoya; Sebastián Prediguer, Alexis Castro e Aaron Molinas; Lucas Menossi, Facundo Colidio e Retegui. Técnico: Diego Martínez

São Paulo

Rafael; Nathan (Raí Ramos), Arboleda, Beraldo (Alan Franco) e Caio Paulista; Luan, Rodrigo Nestor e Luciano; Wellington Rato, David e Erison. Técnico: Rogério Ceni

Quando será Tigre x São Paulo

Hoje, quinta, 06 de abril (06/04), às 21 horas

Onde será Tigre x São Paulo

Estádio José Dellagiovanna, em Buenos Aires (ARG)

