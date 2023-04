Atlético-MG x Libertad ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Atlético-MG e Libertad se enfrentam hoje, quinta, 06 de abril (06/04), pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida será disputada no estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Star+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Os alvinegros chegam embalados para a estreia. Com reforços de peso no início do ano, o Atlético disputa a final do Campeonato Mineiro, contra o América-MG. Entre as contratações, o atacante Paulinho vem se destacando. Na Pré-Libertadores, o jogador fez ótima campanha, com quatro gols e três assistências em quatro jogos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O técnico argentino Eduardo Coudet não poderá contar com Hulk, maior artilheiro do time na história da competição continental, com 14 gols. O camisa 7 cumpre suspensão após receber terceiro amarelo contra o Millonarios. Quem também não estará à disposição é o atacante Cristian Pavón. O argentino cumpre suspensão após confusão contra o próprio Atlético, em 2021, quando atuava pelo Boca Juniors.

Do outro lado, o Libertad vai com força máxima para tentar arrancar pelo menos um empate fora de casa. A equipe do técnico Daniel Garnero é líder do Campeonato Paraguaio e não terá desfalques no início da busca pelo título inédito. (Com Gazeta Esportiva)



Atlético-MG x Libertad ao vivo: onde assistir à transmissão

Paramount+: Serviço de Streaming



Copa Libertadores 2023 - Atlético-MG x Libertad

Escalação provável

Atlético-MG

Everson; Mariano, Mauricio Lemos, Jemerson e Rubens; Otávio, Pedrinho e Patrick; Zaracho, Vargas e Paulinho. Técnico: Eduardo Coudet.

Libertad

Martín Silva; Iván Pires, Gilberto Flores, Alexander Barbosa e Nestor Gimenez; Hernesto Caballero, Hugo Martínez, Héctor Villalba e Diego Gómez; Fabian Fernandez e Lorenzo Melgarejo. Técnico: Daniel Garnero.

Quando será Atlético-MG x Libertad

Hoje, quinta, 06 de abril (06/04), às 19 horas

Onde será Atlético-MG x Libertad

Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Tags