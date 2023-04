Liverpool x Corinthians ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Liverpool e Corinthians se enfrentam hoje, quinta, 06 de abril (06/04), pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida será disputada no estádio Centenário, em Montevidéu (URU), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Paramount+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para o duelo, o técnico Fernando Lázaro não poderá contar com o zagueiro Caetano, que está com um desconforto na coxa esquerda e foi cortado. Balbuena será o titular ao lado de Gil, já que Bruno Méndez precisará cumprir suspensão.

Além deles, o atacante Júnior Moraes, recuperado clinicamente, segue em transição física e está fora da estreia. 25 jogadores foram relacionados.

Do outro lado, o Liverpool disputará pela primeira vez a fase de grupos do torneio, portanto, jamais conquistou a taça. O Corinthians vai em busca de seu segundo caneco. (Com Gazeta Esportiva)



Liverpool x Corinthians ao vivo: onde assistir à transmissão

Paramount+: Serviço de Streaming



Copa Libertadores 2023 - Liverpool x Corinthians

Escalação provável

Liverpool

Sebastián Britos; Gastón Martirena, Juan Izquierdo, Gonzalo Pérez, Miguel Samudio; Fabricio Diaz, Marcelo Meli, Lucas Lemos; Luciano Rodríguez, Maicol Cabrera, Alan Medina.

Corinthians

Cássio; Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos; Roni, Fausto (Adson), Renato Augusto e Giuliano; Róger Guedes e Yuri Alberto.

Quando será Liverpool x Corinthians

Hoje, quinta, 06 de abril (06/04), às 19 horas

Onde será Liverpool x Corinthians

Estádio Centenário, em Montevidéu (URU)

