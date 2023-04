Tacuary-PAR x RB Bragantino ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Tacuary e RB Bragantino se enfrentam hoje, quinta, 06 de abril (06/04), pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida será disputada no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Bragantino ainda é uma incógnita na temporada. Após atuações inconsistentes no Campeonato Paulista, a equipe inicia sua segunda participação na Sul-Americana querendo apresentar um futebol que convença os torcedores e que ameace seus adversários. Com a saída de Artur, que foi negociado com o Palmeiras, o Massa Bruta perdeu um de seus principais jogadores e será preciso ver como os comandados de Pedro Caixinha irão reagir a isso.

Do outro lado, o Tacuary não faz uma boa temporada. A equipe é a última colocada do torneio Apertura do Paraguai, com apenas 5 pontos em 10 jogos. Na primeira etapa da Sul-Americana, os paraguaios apenas empataram com o General Caballero-PAR e avançaram nos pênaltis à fase de grupos da competição. Dessa forma, o RB Bragantino não deve ter muita dificuldade na partida desta quinta-feira. (Com Gazeta Esportiva)



Tacuary x RB Bragantino ao vivo: onde assistir à transmissão

STAR+: Serviço de Streaming



Copa Sul-Americana 2023 - Tacuary x RB Bragantino

Escalação provável

Tacuary

Servin; Fernandez, Cabral, Benitez e Igor Ribeiro; Verdun, Marcos Benitez, Ayala, Paredes e Oscar Ruiz; Carballo.

RB Bragantino

Cleiton; Aderlan, Realpe, Natan e Juninho Capixaba; Jadsom, Matheus Fernandes, Eric Ramires e Bruninho; Sorriso e Alerrandro (Thiago Borbas).

Quando será Tacuary x RB Bragantino

Hoje, quinta, 06 de abril (06/04), às 21 horas

Onde será Tacuary x RB Bragantino

Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai

