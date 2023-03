Ex-Ceará, Samuel Xavier diz estar na melhor fase da carreira no Fluminense

O Fluminense voltou aos treinos visando a final do Campeonato Carioca. Os tricolores tentam o bicampeonato do Estadual.

Sob o comando de Fernando Diniz, a torcida tem visto alguns jogadores se tornarem destaques. É o caso de Samuel Xavier, que afirma estar vivendo a melhor fase da carreira.

"Esse momento está sendo o melhor da carreira. Envolve vários fatores, não só o meu em campo, mas também o da equipe, que está ajudando no contexto geral", disse ao site ge.

Na sequência, Samuel Xavier destacou que está tranquilo para mais uma decisão, dessa vez, contra o Flamengo, pelo título do Campeonato Carioca.

"Expectativa é a melhor possível. Trabalhar bem esses dias que antecedem a final para ir em busca de mais um título. Me sinto seguro e tranquilo para as duas finais", declarou.

A partida de ida entre Fluminense e Flamengo será no dia 1º de abril, às 20h30min, no Maracanã. A volta vai ser no próximo dia 9, no mesmo local, às 18h.

