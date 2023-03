Ypiranga-RS x Grêmio ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Ypiranga-RS e Grêmio se enfrentam hoje, sábado, 11 de março (11/03), pela 11ª rodada do Campeonato Gaúcho 2023. A partida será disputada no Estádio Olímpico Colosso da Lagoa, em Erechim (RS), às 16h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberto Globo, no canal de TV a cabo SporTV 3 e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O Grêmio - que venceu o clássico contra o Internacional por 2 a 1, no último domingo - é o líder invicto e isolado do Gaúchão, com 28 pontos. A equipe do técnico Renato Gaúcho já garantiu a primeira colocação para o mata-mata, mas busca fechar com chave de ouro a sua participação na fase classificatória, mantendo a invencibilidade.

Por sua vez, o Ypiranga vem de derrota na competição, após ter perdido por 3 a 0 para o Caxias, fora de casa. Mesmo com o resultado negativo, o time de Erechim é o terceiro colocado do Estadual, com 17 pontos, e já está garantido na próxima fase da competição.

Para a partida, o Grêmio deve poupar seus titulares e manda a campo um time recheado de reservas e garotos da base. O meia Jhonata Robert já está descartado para o confronto com lesão e Pepê sofreu uma contusão durante um treino nesta semana, e é dúvida. Pelo lado do Ypiranga, o goleiro Caique foi expulso na última partida e não estará à disposição. (Com Gazeta Esportiva)

Ypiranga-RS x Grêmio ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: Canal de TV aberta

Canal de TV aberta SporTV 3 : Canal de TV a cabo

: Canal de TV a cabo Premiere: Serviço de pay-per-view

Campeonato Gaúcho 2023 - Ypiranga-RS x Grêmio

Ypiranga-RS

Allan; Hyoran, Ronald, Islan e Gustavo Nogy; Clayton, Ralf, MV, Cordova e William Barbio; Jhonatan.

Técnico: Alexandre Luz (auxiliar)

Grêmio

Brenno; João Pedro, Bruno Uvini, Gustavo Martins e Diogo Barbosa; Lucas Silva e Ronald; Gustavinho, Everton Galdino e Gabriel Silva; e Diego Souza.

Técnico: Alexandre Mendes (auxiliar)

Quando será Ypiranga-RS x Grêmio

Hoje, sábado, 11 de março (11/03), às 16h30min

Onde será Ypiranga-RS x Grêmio

Estádio Olímpico Colosso da Lagoa, em Erechim (RS)

