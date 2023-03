Palmeiras x São Bernardo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Palmeiras e São Bernardo se enfrentam hoje, sábado, 11 de março (11/03), pelas quartas de final do Campeonato Paulista 2023. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere, no canal do Youtube Paulistão e no serviço de streaming Paulistão Play. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O único desfalque certo é o meio-campista Atuesta, que sofreu uma grave lesão no joelho direito, com necessidade de cirurgia na última semana. O goleiro reserva Marcelo Lomba se recuperou de fratura de dedo na mão esquerda e deve voltar a ser relacionado.

Atual campeão paulista, o Palmeiras tenta se classificar para as semifinais do estadual pela décima temporada consecutiva. A última vez que a equipe caiu ainda nas quartas de final da competição foi em 2013, quando acabou eliminada para o Santos, nos pênaltis.

Do outro lado do confronto, o São Bernardo surge como uma das sensações do Campeonato Paulista. A equipe do ABC Paulista surpreendeu prognósticos e encerrou a fase de grupos com a segunda melhor campanha, com 26 pontos, a apenas dois de distância do Palmeiras.

Junto com o Verdão no Grupo D, o Tigre surge como uma surpresa positiva e tenta agora surpreender a equipe de Abel Ferreira. Comandado pelo técnico Márcio Zanardi, o São Bernardo tem como principal desfalque para o mata-mata o meia Vitinho, destaque da equipe na campanha com quatro gols e três assistências na competição. (Com Gazeta Esportiva)

Palmeiras x São Bernardo ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere : Serviço de pay-per-view

: Serviço de pay-per-view Paulistão : Canal do Youtube

: Canal do Youtube Paulistão Play: Serviço de Streaming

Campeonato Paulista 2023 - Palmeiras x São Bernardo

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick (Giovani).

São Bernardo

Alex Alves; Romércio, Hélder e Rafael Vaz; Alex Reinaldo, Rodrigo Souza, Henrique Lordelo e Arthur Henrique; Chrystian Barletta, Matheus Régis, e Felipe Marques.

Quando será Palmeiras x São Bernardo

Hoje, sábado, 11 de março (11/03), às 19 horas

Onde será Palmeiras x São Bernardo

Allianz Parque, em São Paulo (SP)

