Internacional x Esportivo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Internacional e Esportivo se enfrentam hoje, sábado, 11 de março (11/03), pela 11ª rodada do Campeonato Gaúcho 2023. A partida será disputada no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 16h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O Inter, que é vice-líder do Estadual, com 19 pontos, estava invicto há nove jogos, até ser derrotado no Gre-Nal, no último domingo. A equipe, entretanto, já está classificada às semifinais da competição.

Uma vitória neste sábado é importante para o Colorado se consolidar na segunda colocação e, dessa forma, evitar um confronto com o Grêmio, dono da melhor campanha do torneio, já na próxima fase.

Do outro lado, o Esportivo está na zona de rebaixamento do Estadual, com seis pontos conquistados. A equipe, que só venceu um de seus dez jogos, depende de uma combinação de resultados e precisa vencer sua partida para permanecer na elite do futebol gaúcho. (Com Gazeta Esportiva)

Internacional x Esportivo ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: Serviço de pay-per-view

Campeonato Gaúcho 2023 - Internacional x Esportivo

Internacional

John; Mário Fernandes, Rodrigo Moledo, Gabriel Mercado (Nico Hernández) e Renê; Matheus Dias, Johnny, Estêvão, Alan Patrick e Wanderson; Luiz Adriano. Técnico: Sidnei Lobo (auxiliar).

Esportivo

Copettti, João Gabriel, Cleyton e Jean Pablo; Márcio Lima, Bulhões (Hippolito), Fabrício Lusa, Vinícius Kiss e Roger Bastos; Richard e Flávio Torres (Xandy). Técnico: Carlos Moraes.

Quando será Internacional x Esportivo

Hoje, sábado, 11 de março (11/03), às 16h30min

Onde será Internacional x Esportivo

Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

