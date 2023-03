Cruzeiro x América-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Cruzeiro e América-MG se enfrentam hoje, sábado, 11 de março (11/03), pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro 2023. A partida será disputada na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), às 16h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberto Globo, no canal de TV a cabo SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



A Raposa chega à fase final do Campeonato Estadual depois de sofrer para avançar no grupo C. O Cruzeiro conquistou 12 pontos, um a mais em relação ao Tombense, e se classificou no limite na última rodada, após empatar com o Democrata SL e o Tombense perder para o América.

Para esta partida, o técnico Paulo Pezzolano conta com o retorno do volante Wallisson, que estava suspenso pela diretoria do clube por indisciplina. Por outro lado, o meia Daniel Jr., que se lesionou no último jogo, segue fora, assim como o atacante Rafael Bilu.

Já o Coelho liderou com sobras o grupo B do começo ao fim da primeira fase. O América se classificou com duas rodadas de antecedência e conquistou 18 pontos. A Caldense, que ficou em segundo do grupo, terminou o Campeonato com cinco pontos apenas e vai disputar o triangular contra o rebaixamento junto de Caldense e Democrata SL, ambos também do grupo B.

A principal dúvida do América para a partida é se o meia Emmanuel Martínez estará à disposição do técnico Vagner Mancini. Pelo lado positivo, o lateral direito Nino Paraíba volta de suspensão, enquanto na esquerda Nicolas deve voltar à titularidade e colocar Marlon no banco. Na zaga, Ricardo silva disputa posição com Iago Maidana. (Com Gazeta Esportiva)

Cruzeiro x América-MG ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: Canal de TV aberta

Canal de TV aberta SporTV : Canal de TV a cabo

: Canal de TV a cabo Premiere: Serviço de pay-per-view

Campeonato Mineiro 2023 - Cruzeiro x América-MG

Cruzeiro

Rafael Cabral; Pedrão (Neris), Reynaldo e Lucas Oliveira; Ian Luccas, Neto Moura, Kaiki, Wallisson e Nikão (Wesley); Bruno Rodrigues e Gilberto.

América-MG

Matheus Cavichioli; Nino Paraíba, Iago Maidana (Ricardo Silva), Éder e Nicolas (Marlon); Alê, Juninho e Benítez; Matheusinho, Felipe Azevedo e Aloísio.

Quando será Cruzeiro x América-MG

Hoje, sábado, 11 de março (11/03), às 16h30min

Onde será Cruzeiro x América-MG

Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG)

