Botafogo x Portuguesa-RJ ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Botafogo e Portuguesa-RJ se enfrentam hoje, quarta, 08 de março (08/03), pela 11ª rodada do Campeonato Carioca 2023. A partida será disputada no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), às 19h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal do Youtube CazéTV e no canal da Twitch Casimito. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O Botafogo, que em seu último compromisso venceu o Resende por 2 a 0, ocupa a quinta colocação na tabela do Carioca, com 19 pontos. Para se classificar à próxima fase, a equipe do técnico Luís Castro pode até empatar com a Portuguesa, mas deve torcer por um tropeço do Volta Redonda, que também tem 19 pontos, mas leva a vantagem no saldo de gols.

Para este duelo, Castro só vai antecipar a escalação minutos antes do confronto, mas segue sem contar com o lateral esquerdo Marçal e o atacante Tiquinho Soares, punidos pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro. Hugo segue na lateral e Matheus Nascimento continua no comando do ataque. (Com Gazeta Esportiva)

Botafogo x Portuguesa-RJ ao vivo: onde assistir à transmissão

Cazé TV : Canal do Youtube

: Canal do Youtube Casimito: Canal da Twitch

Campeonato Carioca 2023 - Botafogo x Portuguesa-RJ

Botafogo

Lucas Perri, JP Galvão, Adryelson, Víctor Cuesta e Hugo; Tchê Tchê, Marlon Freitas e Gabriel Pires (Lucas Fernandes); Carlos Alberto, Matheus Nascimento e Víctor Sá. Técnico: Luís Castro

Portuguesa-RJ

Mota, Joazi, Matheus Santos, Charles e Yuri; Wellington Cezar, Victor Feitosa e Lucas Santos; Romarinho, Lucas Silva e Emerson Carioca. Técnico: Felipe Surian

Quando será Botafogo x Portuguesa-RJ

Hoje, quarta, 08 de março (08/03), às 19h30min

Onde será Botafogo x Portuguesa-RJ

Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

