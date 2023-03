Flamengo x Fluminense ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Flamengo e Fluminense se enfrentam hoje, quarta, 08 de março (08/03), pela 11ª rodada do Campeonato Carioca 2023. A partida será disputada no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h10min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Band e no canal de TV a cabo Bandsports. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O Flamengo, que está garantido nas semifinais, é líder isolado da competição, com 23 pontos e tem a vantagem do empate. Já o Tricolor soma um ponto a menos e precisa da vitória para levantar a taça. Se perder, o Rubro-Negro ainda correrá o risco de ser ultrapassado pelo Vasco na quinta-feira, quando o Cruzmaltino enfrentará o Bangu, e terminará na terceira posição.



O Flu, por sua vez, não tem a vaga garantida no mata-mata e tem sua posição ameaçada por Vasco, Volta Redonda e Botafogo. Com 19 pontos, o Alvinegro tem sete gols de desvantagem no saldo e precisa tirar essa diferença. Com um empate, a equipe de Fernando Diniz garante pelo menos o terceiro lugar e a vaga nas semifinais. (Com Gazeta Esportiva)

Flamengo x Fluminense ao vivo: onde assistir à transmissão

Band : Canal de TV aberta

: Canal de TV aberta Bandsports: Canal de TV a cabo

Campeonato Carioca 2023 - Flamengo x Fluminense

Flamengo

Santos, Guillermo Varela, Fabrício Bruno, Pablo (Léo Pereira) e Ayrton Lucas; Arturo Vidal, Gerson e Everton Ribeiro; De Arrascaeta, Pedro (Matheus Gonçalves ou Matheus França) e Gabriel Barbosa.

Fluminense

Fábio, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Alexsander; André, Martinelli, Ganso e Arias; Keno e Cano.

Quando será Flamengo x Fluminense

Hoje, quarta, 08 de março (08/03), às 21h10min

Onde será Flamengo x Fluminense

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

