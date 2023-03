Millonarios x Atlético-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Millonarios e Atlético-MG se enfrentam hoje, quarta, 08 de março (08/03), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa Libertadores 2023. A partida será disputada no Estádio El Campín, em Bogotá (COL), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo ESPN e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Ao passar pelo Carabobo na última fase, o Atlético-MG terá que vencer o confronto com os Millonarios para alcançar a fase de grupos da Libertadores. Apesar das atuações irregulares, a equipe de "Chacho" Coudet está invicta nesta temporada e chega como favorita.

O Galo não poderá contar com o atacante Pavón, suspenso, e o meia Zaracho, que vive luto após o falecimento do cunhado. Portanto, Pedrinho deve ser titular no meio campo e o Atlético-MG escalará a mesma equipe que venceu o Carabobo por 3 a 1, no Mineirão. (Com Gazeta Esportiva)

Millonarios x Atlético-MG ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN : Canal de TV a cabo

: Canal de TV a cabo STAR+: Serviço de Streaming

Copa Libertadores 2023 - Millonarios x Atlético-MG

Millonarios

Álvaro Montero; Elvis Perlaza, Juan Vargas, Andrés Llinás, Omar Bertel; Larry Vásquez, Daniel Giraldo, David Silva; Óscar Cortés, Leonardo Castro e Daniel Cataño.

Atlético-MG

Éverson; Saravia, Maurício Lemos, Jemerson, Dodô; Allan, Edenilson, Patrick, Pedrinho; Paulinho e Hulk.

Quando será Millonarios x Atlético-MG

Hoje, quarta, 08 de março (08/03), às 21h30min

Onde será Millonarios x Atlético-MG

Estádio El Campín, em Bogotá (COL)

