Democrata GV x Atlético-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Democrata GV e Atlético-MG se enfrentam hoje, sábado, 04 de março (04/03), pela última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro 2023. A partida será disputada no Estádio Mamudão, em Governador Valadares (MG), às 16h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Com a classificação garantida e jogo importante contra o Millonarios no meio da semana, o treinador Eduardo Coudet revelou que poupará alguns titulares no confronto. Hulk e Paulinho, decisivos no jogo da última quarta-feira, devem ser preservados nesse sábado.

Já o Democrata ainda luta para conseguir uma vaga na próxima fase do campeonato. Com um empate por 1 a 1 contra a Patrocinense na última rodada, o time de Governador Valadares está em terceiro lugar do grupo C, com 10 pontos.

Para chegar às semifinais, os comandados do técnico Paulo César Schardong precisarão vencer o Atlético e torcer para que Cruzeiro e Tombense tropecem em seus jogos. Os dois clubes estão um ponto à frente do Democrata, que precisa da primeira colocação do grupo para se classificar diretamente. (Com Gazeta Esportiva)



Democrata GV x Atlético-MG ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: Serviço de pay-per-view



Campeonato Mineiro 2023 - Democrata GV x Atlético-MG

Escalação provável

Democrata GV

Glaycon; Jorge Medonça, Rony Fernandes e Gabriel Marques; Douglas Dias, Gabriel Viera, Nael (Thiaguinho) e Léo Carioca; Matheuzinho, Porquinho e Luiz Fernando.

Atlético-MG

Everson (Matheus Mendes); Mariano, Nathan Silva, Réver e Rubens; Otávio, Igor Gomes, Nathan (Zaracho) e Hyoran; Pavón (Ademir) e Vargas (Sasha).

Quando será Democrata GV x Atlético-MG

Hoje, sábado, 04 de março (04/03), às 16h30min

Onde será Democrata GV x Atlético-MG

Estádio Mamudão, em Governador Valadares (MG)

