Cruzeiro x Democrata SL ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Cruzeiro e Democrata SL se enfrentam hoje, sábado, 04 de março (04/03), pela última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro 2023. A partida será disputada no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES), às 16h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

A equipe de Paulo Pezzolano está na segunda colocação do grupo C e tem a quinta melhor campanha do estadual com 11 pontos somados. Com o mesmo número de pontos, o Tombense lidera o grupo e supera o adversário pelo saldo de gols.

Autor de um gol na última rodada contra a Caldense, Daniel Júnior será desfalque da Raposa para o confronto decisivo deste sábado. Para seu lugar, o treinador Pezzolano terá que decidir entre Wesley e Nikão para a vaga no ataque.

Já rebaixado, o Democrata terá a estreia do novo técnico Wallace Lemos na última rodada do Campeonato Mineiro. Após sete rodadas, a equipe de Sete Lagoas conquistou apenas três pontos e vem de derrota para o Athletic por 2 a 1. (Com Gazeta Esportiva)



Cruzeiro x Democrata SL ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: Serviço de pay-per-view



Campeonato Mineiro 2023 - Cruzeiro x Democrata SL

Escalação provável

Cruzeiro

Rafael Cabral; Lucas Oliveira, Neris, Reynaldo; Wallisson, Neto Moura, Ian Luccas, Kaiki; Bruno Rodrigues, Nikão (Wesley) e Gilberto.

Democrata SL

Gustavo; Gustavo Luis, Gabriel, William, Filipe Souza; Leonardo, Juliano, Gustavo Ferreira; Vinícius, Rodney e Diogo Pereira.

Quando será Cruzeiro x Democrata SL

Hoje, sábado, 04 de março (04/03), às 16h30min

Onde será Cruzeiro x Democrata SL

Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES)

