Corinthians x Santo André ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Corinthians e Santo André se enfrentam hoje, sábado, 04 de março (04/03), pela 12ª rodada do Campeonato Paulista 2023. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere, no canal do Youtube Paulistão e no serviço de streaming Paulistão Play. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O técnico Fernando Lázaro deve mandar a escalação ideal, com Fagner na lateral direita, após ficar de fora do clássico contra o Santos para controle de carga. Os pendurados Cássio, Roni e Adson não foram relacionados para o jogo.

Nas quartas de final, os cartões são zerados. No entanto, caso o trio fosse advertido, precisaria cumprir suspensão automática na próxima fase. Diante disso, Carlos Miguel, Fausto e Du Queiroz devem receber uma chance entre os titulares.

Por outro lado, o português Rafael Ramos, que foi desfalque no clássico por dor muscular, segue como baixa para o treinador do Timão.

Do outro lado, o Santo André é o terceiro colocado do grupo D, dos já classificados Palmeiras e São Bernardo. Ele também se livrou do rebaixamento, mas vem de três jogos sem vencer.

O técnico Matheus Costa, que realizará seu segundo jogo sob comando do time, terá o retorno do zagueiro Matheus Mancini, que cumpriu suspensão na última rodada. (Com Gazeta Esportiva)



Corinthians x Santo André ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: Serviço de pay-per-view



Serviço de pay-per-view Paulistão : Canal do Youtube

: Canal do Youtube Paulistão Play: Serviço de Streaming

Campeonato Paulista 2023 - Corinthians x Santo André

Escalação provável

Corinthians

Carlos Miguel; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto, Giuliano e Renato Augusto; Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Lázaro.

Santo André

Lucas Frigeri; Ednei, Matheus Mancini e Rafael Forster; Ricardo Luz, Nenê Bonilha, Dudu Vieira, Gerson Magrão e Igor Fernandes; José Hugo e Gabriel Taliari. Técnico: Matheus Costa.

Quando será Corinthians x Santo André

Hoje, sábado, 04 de março (04/03), às 18h30min

Onde será Corinthians x Santo André

Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Tags