Bangu x Fluminense ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Jogo do Campeonato Carioca 2023 entre Botafogo e Flamengo será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Bangu e Fluminense se enfrentam hoje, sábado, 04 de março (04/03), pela 10ª rodada do Campeonato Carioca 2023. A partida será disputada no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV Band e no canal de TV a cabo Bandsports. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Sem problemas para armar o time, Diniz vai repetir a escalação que fez 3 a 0 na Portuguesa na rodada passada. A novidade vai ficar no banco de reservas: o meia Gabriel Pirani, reforço recém-contratado por empréstimo junto ao Santos, foi relacionado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Abalado pela goleada de 4 a 0 para o Volta Redonda, o Bangu tenta se reerguer para não ficar de fora da Taça Rio. O técnico Felipe, ex-lateral esquerdo do Vasco, é só elogios para o Fluminense e seu treinador. (Com Gazeta Esportiva)



Bangu x Fluminense ao vivo: onde assistir à transmissão

Band: Canal de TV aberta



Canal de TV aberta Bandsports: Canal de TV a cabo

Campeonato Carioca 2023 - Bangu x Fluminense

Escalação provável

Bangu

Mateus Santillo, Gabriel Saulo, Adryan, Patrick e Gabriel Feliciano; Renatinho, Samuel, Adsson e Edinho; Marcos Calazans e Luis Felipe.

Fluminense

Fábio, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Alexsander; André, Martinelli, Ganso e Arias; Keno e Cano.

Quando será Bangu x Fluminense

Hoje, sábado, 04 de março (04/03), às 16 horas

Onde será Bangu x Fluminense

Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Tags