Villa Nova x Cruzeiro ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Villa Nova e Cruzeiro se enfrentam hoje, sábado, 18 de fevereiro (18/02), pela sexta rodada do Campeonato Mineiro 2023. A partida será disputada no Estádio Municipal Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo SporTV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Após o empate com o rival Atlético-MG, na última rodada, o Cruzeiro entra em campo buscando uma vitória para se recuperar no campeonato, já que o clube não vence há 4 jogos e está na terceira colocação do Grupo C do Mineiro, com 5 pontos. Se vencer neste sábado, o Cabuloso pode assumir a ponta de seu grupo.

Do outro lado, o Villa Nova perdeu para a Caldense na última rodada e também busca um respiro na competição. A equipe, que tem um jogo a menos que os adversários de seu grupo, acumula 4 pontos e é a última colocada no Grupo A do Estadual. (Com Gazeta Esportiva)



Villa Nova x Cruzeiro ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: Canal de TV a cabo



Campeonato Mineiro 2023 - Villa Nova x Cruzeiro

Escalação provável

Villa Nova

Thiago Braga, Cleiton Silva, Alex Paulino, Renan, Ruan, Gabriel Santos, Jorginho, Dodô, Igor Oliveira, Léo Reis e Thomasel.

Cruzeiro

Rafael Cabral; Reynaldo, Lucas Oliveira, Igor Formiga, e Wallisson; Ian Luccas, Ramiro e Nikão; Wesley, Bruno Rodrigues e Gilberto.

Quando será Villa Nova x Cruzeiro

Hoje, sábado, 18 de fevereiro (18/02), às 19 horas

Onde será Villa Nova x Cruzeiro

Estádio Municipal Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG)

