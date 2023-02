Resende x Flamengo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Resende e Flamengo se enfrentam hoje, sábado, 18 de fevereiro (18/02), pela sétima rodada do Campeonato Carioca 2023. A partida será disputada no Estádio do Trabalhador, em Resende (RJ), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV Band e no canal de TV por assinatura Bandsports. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O comandante tem boas razões para poupar seus titulares, já que o elenco tem vários jogadores com problemas físicos no momento. Bruno Henrique e Victor Hugo se recuperam de lesões graves e não estão treinando com o elenco. O zagueiro Léo Pereira e o lateral-esquerdo Filipe Luis se lesionaram no Marrocos e não devem estar disponíveis nem para a Recopa.

Além destes, na quarta-feira o volante Gerson e o lateral-esquerdo Ayrton Lucas foram substituídos no intervalo. O primeiro reclamou de dores no tornozelo e o segundo de um incômodo na coxa. A dupla certamente será poupada contra o Resende.

VP, portanto, deverá usar o duelo no Raulino de Oliveira para dar mais oportunidades a atletas que vem atuando pouco. Entre eles está o zagueiro Rodrigo Caio, que, após se recuperar de lesão no joelho, só disputou uma partida este ano, o empate com o Bangu no dia 24 de janeiro. (Com Gazeta Esportiva)



Resende x Flamengo ao vivo: onde assistir à transmissão

Band : Canal de TV



: Canal de TV Bandsports: Canal de TV a cabo

Campeonato Carioca 2023 - Resende x Flamengo

Escalação provável

Resende

Victor Brasil, Medina, Hiago, Rayne e Caxambu; Paulo Victor, Dener, Khevin Fraga, Stefano Moretti e Geovani; Igor Bolt e Bismark.

Flamengo

Santos (Matheus Cunha), Matheusinho, Rodrigo Caio, Pablo e Marcos Paulo; Erik Pulgar, Evertton Araújo e Matheus França; Marinho, Matheusão e Everton Cebolinha (Werton).

Quando será Resende x Flamengo

Hoje, sábado, 18 de fevereiro (18/02), às 16 horas

Onde será Resende x Flamengo

Estádio do Trabalhador, em Resende (RJ)

