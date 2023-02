Atlético-MG x Patrocinense ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Atlético-MG e Patrocinense se enfrentam hoje, sábado, 18 de fevereiro (18/02), pela sexta rodada do Campeonato Mineiro 2023. A partida será disputada na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), às 16h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV Globo, no canal de TV a cabo SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Pensando em poupar alguns titulares visando o duelo contra o Carabobo na próxima quarta-feira, o técnico Coudet deve botar em campo uma equipe alternativa. Por exemplo, Pavón e Vargas podem começar no 11 inicial, já que não estarão à disposição na Libertadores porque estão suspensos.

Além dos reservas, a escalação do Galo pode contar com novidades que foram recentemente contratadas. O argentino Renzo Saravia pode estrear na lateral direita, enquanto o zagueiro uruguaio Mauricio Lemos deve começar no banco.

Do outro lado, o Patrocinense ocupa a terceira posição no grupo B, com apenas três pontos somados em quatro rodadas. Além da fase difícil, a equipe terá que superar um tabu para derrotar o Atlético-MG: Patrocinense não vence o Galo há nove jogos. (Com Gazeta Esportiva)



Atlético-MG x Patrocinense ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: Canal de TV

Canal de TV SporTV : Canal de TV a cabo

: Canal de TV a cabo Premiere: Serviço de Pay-per-view



Campeonato Mineiro 2023 - Atlético-MG x Patrocinense

Escalação provável

Atlético-MG

Everson; Renzo Saravia, Réver, Nathan Silva e Rubens; Igor Gomes, Otávio e Hyoran; Ademir, Edurado Vargas e Cristian Pavón.

Patrocinense

Adilson Jr; Gleisinho, Matheus Carioca, Alan Ferreira e Rafael Furlan; Sabino, Gabriel Galhardo e Daniel Costa; Léo Santos, Cristiano e Neto Costa.

Quando será Atlético-MG x Patrocinense

Hoje, sábado, 18 de fevereiro (18/02), às 16h30min

Onde será Atlético-MG x Patrocinense

Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

