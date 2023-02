São Luiz x Grêmio ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Repórter do caderno de Esportes

Jogo do Campeonato Gaícho 2023 entre São Luiz e Grêmio será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

São Luiz e Grêmio se enfrentam hoje, sábado, 18 de fevereiro (18/02), pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho 2023. A partida será disputada no Estádio 19 de Outubro, em Ijuí (RS), às 16h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo SporTV e no serviço de streaming Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Renato Gaúcho busca preparar seu time para mais uma vitória, porém Geromel, Natã, Thomás Luciano, Jhonata Robert e Bruno Uvini, seguem como desfalques por lesão e não disputarão a partida.

O São Luiz, por sua vez, amarga a décima colocação na tabela e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com apenas seis pontos. Ao todo são três empates e apenas uma vitória em sete jogos disputados. Em seu último compromisso, a equipe do técnico William Campos foi a Caxias e perdeu por 3 a 1 para o time da casa. (Com Gazeta Esportiva)



São Luiz x Grêmio ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV : Canal de TV a cabo



: Canal de TV a cabo Premiere: Serviço de Pay-per-view

Campeonato Gaúcho 2023 - São Luiz x Grêmio

Escalação provável

São Luiz

Roballo, Mizael, Ricardo, Rafael Goiano, Marcio Goiano, Felipe Guedes, Paulinho Santos, Negueba, Jarro Pedroso, Éderson, Alvaro.

Grêmio

Brenno, Fabio, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo, Carballo, Pepê, Bitello, Cristaldo e Ferreira, Luis Suárez.

Quando será São Luiz x Grêmio

Hoje, sábado, 18 de fevereiro (18/02), às 16h30min

Onde será São Luiz x Grêmio

Estádio 19 de Outubro, em Ijuí (RS)

