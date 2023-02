Vasco x Botafogo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Vasco e Botafogo se enfrentam hoje, quinta, 16 de fevereiro (16/02), pela terceira rodada do Campeonato Carioca 2023. A partida será disputada no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 20h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de Youtube Cazé TV e no canal da Twitch Casimito. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Em termos de escalação, o Vasco terá problemas sérios no gol. Por conta do regulamento da competição, Léo Jardim, Ivan e Tiago Rodrigues não poderão ser escalados. Halls assume a vaga. O volante Jair segue de fora por conta da lesão na coxa esquerda que o tirou da derrota para o Fluminense.

O Botafogo perdeu para este jogo o volante Patrick de Paula, que cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos. A vaga do jogador deverá ser ocupada por Marlon Freitas, que atuou no segundo tempo do triunfo sobre o Bangu. (Com Gazeta Esportiva)



Vasco x Botafogo ao vivo: onde assistir à transmissão

Cazé TV: Canal de Youtube



Canal de Youtube Casimito: Canal da Twitch



Campeonato Carioca 2023 - Vasco x Botafogo

Escalação provável

Vasco

Halls, Puma Rodríguez, Miranda, Léo e Lucas Piton; Rodrigo, Barros e Galarza; Gabriel Pec, Alex Teixeira e Pedro Raul.

Botafogo

Lucas Perri, Rafael, Adryelson, Víctor Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Marlon Freitas e Gabriel Pires; Gustavo Sauer, Tiquinho Soares e Víctor Sá.

Quando será Vasco x Botafogo

Hoje, quinta, 16 de fevereiro (16/02), às 20h30min

Onde será Vasco x Botafogo

Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

