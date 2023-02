Internacional x São José ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Internacional e São José se enfrentam hoje, quinta, 16 de fevereiro (16/02), pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho 2023. A partida será disputada no Estádio Beira Rio, Porto Alegre (RS), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para o jogo desta quinta-feira, a escalação do Internacional deve contar com uma novidade na zaga. A tendência é que Mercado ganhe a vaga de Moledo para formar o miolo da defesa do Colorado ao lado de Vitão.

O São José, por sua vez, é o quinto colocado do Estadual, com nove pontos, duas vitórias, três empates e duas derrotas. A equipe que também é de Porto Alegre empatou com o Juventude em sua última partida e ainda busca entrar no G4 para se classificar à fase de mata-mata, porém enfrentam uma pedreira fora de casa, no Beira Rio. (Com Gazeta Esportiva)



Internacional x São José ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: Canal de TV a cabo



Canal de TV a cabo Premiere: Serviço de Pay-per-view



Campeonato Gaúcho 2023 - Internacional x São José

Escalação provável

Internacional

Keiller; Bustus, Mercado, Vitão e Renê; Gabriel Baralhas, Carlos De Pena, Maurício, Alemão e Wanderson; Pedro Henrique.

São José

Fábio; Mateus Pivô, Samuel, Tiago Pedra e Bruno Jesus; Jadson, Karl e Neko; Zé Andrade, Thayllon e Thiago Santos.

Quando será Internacional x São José

Hoje, quinta, 16 de fevereiro (16/02), às 21h30min

Onde será Internacional x São José

Estádio Beira Rio, Porto Alegre (RS)

