Santo André x Santos ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Santo André e Santos se enfrentam hoje, quinta, 16 de fevereiro (16/02), pela nona rodada do Campeonato Paulista 2023. A partida será disputada no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP), às 19h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere e no canal do Youtube Paulistão. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O técnico Odair Hellmann segue com vários desfalques. O lateral direito João Lucas e o lateral esquerdo Lucas Pires estão fora. Ambos foram expulsos no último jogo. Além deles, Os meio-campistas Vinícius Zanocelo, Rodrigo Fernández e Alison (todos em transição física) também seguem como baixas, assim como o meia Carabajal e o meia-atacante Soteldo. O argentino segue se recuperando internamente uma lesão muscular moderada no reto femoral da coxa direita. O venezuelano, por sua vez, trata uma ruptura total do tendão do músculo peitoral esquerdo).



Em compensação, o comandante pode contar com algumas novidades. Felipe Jonatan, Ed Carlos, Miguelito, Lucas Lima, Daniel Ruiz e Joaquim já treinam normalmente com o elenco no gramado do CT Rei Pelé. Com isso, eles podem aparecer entre os relacionados. Outra boa notícia é o retorno do meio-campista Sandry, que cumpriu suspensão no clássico contra o Tricolor, no Morumbi. (Com Gazeta Esportiva)



Santo André x Santos ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: Serviço de Pay-per-view



Serviço de Pay-per-view Paulistão: Canal do Youtube

Campeonato Paulista 2023 - Santo André x Santos

Escalação provável

Santo André

Lucas Frigeri; Ednei, Moisés Ribeiro, Matheus Mancini e Romário; Dudu Vieira, José Hugo, Gerson Magrão e Léo Ceará; Pablo e Gabriel Taliari.

Santos

João Paulo; Joaquim, Maicon e Eduardo Bauermann; Nathan (Lucas Braga), Sandry, Dodi, Lucas Lima e Felipe Jonatan; Ângelo e Marcos Leonardo.

Quando será Santo André x Santos

Hoje, quinta, 16 de fevereiro (16/02), às 19h30min

Onde será Santo André x Santos

Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP)

