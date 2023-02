Corinthians x Palmeiras ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Corinthians e Palmeiras se enfrentam hoje, quinta, 16 de fevereiro (16/02), pela nona rodada do Campeonato Paulista 2023. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo TNT, no serviço de streaming HBO Max e no Estádio TNT Sports. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para o confronto, Fernando Lázaro, que disputará seu primeiro Derby como técnico, terá o retorno de Fagner, que cumpriu suspensão na última rodada e será titular. O goleiro Cássio, que não atuou por uma virose, deve estar embaixo das traves sem maiores problemas.

Já no meio-campo, o volante Roni deve retornar à titularidade depois de ter sido poupado no empate sem gols com a Portuguesa. Com ele, Fausto poderá atuar como segundo volante. Maycon pode pintar como opção no banco de reservas.

Em campo, Abel Ferreira deverá contar com força máxima para a partida. A única exceção é o goleiro Marcelo Lomba, que trata de uma fratura em um dos dedos da mão. Assim, cinco titulares preservados contra o Água Santa, no último domingo, devem retornar ao time titular: Marcos Rocha, Murilo, Gabriel Menino, Zé Rafael e Endrick. (Com Gazeta Esportiva)



Corinthians x Palmeiras ao vivo: onde assistir à transmissão

TNT: Canal de TV a cabo



Canal de TV a cabo HBO Max : Serviço de Streaming

: Serviço de Streaming Estádio TNT: Serviço de streaming

Campeonato Paulista 2023 - Corinthians x Palmeiras

Escalação provável

Corinthians

Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Roni, Fausto, Renato Augusto e Adson; Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Lázaro.

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Endrick e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Quando será Corinthians x Palmeiras

Hoje, quinta, 16 de fevereiro (16/02), às 21h30min

Onde será Corinthians x Palmeiras

Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

