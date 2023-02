CBF encaminha acerto com técnico Ancelotti para assumir a seleção brasileira

Por enquanto, ainda não há qualquer compromisso assinado, somente a sinalização positiva do atual treinador do Real Madrid, de acordo com informações da ESPN

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tem acordo com o novo técnico da seleção brasileira. Trata-se do italiano Carlo Ancelotti, atual treinador do Real Madrid. As informações são da ESPN.

Segundo apuração da emissora, as partes não vão, neste momento, anunciar publicamente o acordo, uma vez que o treinador tem contrato com o clube espanhol até junho de 2024. Por enquanto, ainda não há qualquer compromisso assinado, somente a sinalização positiva de Ancelotti.

O vínculo seria de três anos, com início em julho de 2023 e término em agosto de 2026, após o final da Copa do Mundo, que acontece nos Estados Unidos, México e Canadá. No entanto, os detalhes ainda estão sendo discutidos.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, declarou à ESPN que buscaria um técnico que fosse unanimidade para cumprir o ciclo de um Mundial. O dirigente também citou que já haviam "questões adiantadas" quanto à escolha do novo comandante.

A CBF deve buscar, agora, um técnico para comandar o Brasil até julho deste ano, já que a primeira Data Fifa do ano está prevista para 20 a 28 de março. Ramon Menezes, treinador do time sub-20 no Sul-Americano, seria um dos cotados para a função durante esse período. As eliminatórias para a Copa de 2026 tem início previsto somente para junho.

O treinador de 63 anos está no Real Madrid desde 2021. Nesta segunda passagem pela equipe, foi campeão da Champions League e também de LaLiga. Antes, havia comandado o time entre 2013 e 2015, quando conquistou um título da Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes. Além do clube espanhol, o italiano soma passagens por clubes como PSG, Chelsea, Juventus, Milan e Bayern de Munique.

No fim do ano passado, Ancelotti foi questionado sobre a possibilidade de assumir a seleção brasileira. Na ocasião, ele afirmou que não tinha planos de sair do Real antes do fim de seu contrato.