Ancelotti descarta assumir seleção brasileira: "Se o Real não me demitir, não saio"

Favorito para assumir a seleção brasileira após saída de Tite, o técnico Carlo Ancelotti falou pela primeira vez sobre seu futuro. Em entrevista à rádio RAI, da Itália, o treinador afirmou que só deixará o clube espanhol se for demitido.

"Tenho contrato até 30 de junho de 2024. Se o Real Madrid não me demitir, não saio", disse.

O italiano começou despistando sobre o futuro da carreira e depois ressaltou que ainda tem objetivos para alcançar no Real Madrid. "Não sei o que vai acontecer no futuro, vivo dia a dia. Estou mais velho e me sinto bem no Real Madrid, ainda temos muitos objetivos para alcançar. Haverá tempo para pensar no meu futuro", destacou.

O treinador tem contrato com o Real Madrid até junho de 2024. De acordo com informações da Gazeta Esportiva, a CBF aceitaria esperar até junho do próximo ano para contratar o técnico. A possibilidade foi levantada após, segundo apuração do Uol, o italiano ter se mostrado aberto a negociar depois do fim da temporada europeia.



O jornal espanhol Marca já havia rechaçado chance de Ancelotti deixar o comando do Real Madrid. Segundo a publicação da Espanha, o italiano está focado em cumprir o contrato com o clube. Assim, a direção da equipe e o treinador não pensam em um adeus tão breve.



Outras opções para o cargo

Caso não haja acerto com Ancelotti, um nome brasileiro é estudado como segunda opção. O técnico Fernando Diniz, do Fluminense, é o mais cotado para o cargo, sendo bem avaliado por jogadores e dirigentes. Outros nomes cogitados são os de Dorival Júnior, ex-Flamengo; e Abel Ferreira, do Palmeiras; classificado pelo vice da CBF como “abrasileirado”.



