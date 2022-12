Ancelotti diz que não foi contatado pela CBF para assumir a seleção brasileira: "Nunca me ligou"

Às vésperas da partida do Real Madrid no Campeonato Espanhol, Carlo Ancelotti concedeu uma entrevista coletiva nesta quinta-feira, 29, e abordou, novamente, o tema sobre a seleção brasileira. O treinador voltou a falar que não recebeu contato algum da CBF para ser o sucessor de Tite.

"Não sei, nunca fui abordado por eles e a Federação do Brasil nunca me ligou. Se eles estiverem interessados, eu agradeço, mas minha situação é clara: só quero ficar no Real Madrid. Nunca pedirei ao Real que me deixe sair deste clube", disse.

Ancelotti já tinha dito em outras duas entrevistas que ainda tem objetivos dentro do clube espanhol. Como a Gazeta Esportiva informou, a ideia da CBF é ainda formalizar uma oferta pelo técnico italiano.

A entidade possui prioridades quanto à procura por um novo treinador. Primeiro, um técnico estrangeiro de alto calibre; segundo, Fernando Diniz; e depois, Jorge Jesus ou Abel Ferreira. Este último também deu declarações sobre assumir a seleção, mas esfriou a ideia.

Carlo Ancelotti também aproveitou a coletiva para falar sobre outros reforços que o Real Madrid vai atrás. No entanto, disse que as portas estão fechadas por enquanto e elogiou o jovem Endrick, do Palmeiras.

"As portas estão fechadas, temos um grande elenco. Não sabemos nada sobre saídas de jogadores. Eu conheci o Endrick ano passado. Conversamos um pouco, ele chega em 2024. Estamos muito felizes por tê-lo contratado. Ele é um grande talento", comentou.

Nesta sexta-feira, 30, o Real Madrid entra em campo pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol. Às 13 horas (de Brasília), a equipe visita o Valladolid.