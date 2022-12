Ancelotti se diz satisfeito no Real e cogita treinar seleção no fim da carreira

Com a eliminação para a Croácia, nas quartas de final da Copa do Mundo, o Brasil se despediu do Mundial e Tite se despediu da seleção brasileira. Um dos nomes ventilados para substituí-lo é o de Carlo Ancelotti, do Real Madrid. O italiano, porém, nega que assumirá a Amarelinha.

Em entrevista ao jornal AS, da Espanha, Ancelotti se disse feliz no Real Madrid, clube pelo qual venceu a Liga dos Campeões da temporada passada, com nomes como Vinícius Jr, Militão e Rodrygo no elenco merengue. Mesmo assim, aos 63 anos, o treinador cogita assumir uma seleção ao final da carreira.

“Sinto-me muito bem no Real Madrid, de verdade. O trabalho do treinador é assim, nunca se sabe quando se vai parar. Mas se for por mim, nunca sairia de Madrid. Pode ser que no final da carreira eu pense em uma seleção, mas gosto de me relacionar com os jogadores todos os dias”, disse Ancelotti.

Não é a primeira vez que o treinador do Real Madrid fala sobe o assunto. Na última segunda-feira, 19, em entrevista à rádio Rai, da Itália, Carlo novamente esfriou a ideia de assumir o Brasil.

"Treinar o Brasil? Não sei sobre o futuro. Estou bem aqui, temos ainda muitos objetivos para alcançar no Real Madrid. Haverá tempo para pensar no meu futuro”, disse.

Como a Gazeta Esportiva informou na última semana, ainda não houve propostas para Carlo Ancelotti, mas a direção da CBF quer mostrar interesse para formalizar uma oferta pelo técnico italiano.

O esquema da CBF para procurar um novo comandante é na seguinte ordem: 1) um técnico estrangeiro de alto calibre; 2) Fernando Diniz e 3) Jorge Jesus ou Abel Ferreira.

